Первый могилевский фестиваль языков "Clever-fest" соберет более 140 участников

13 апреля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Первый могилевский фестиваль языков "Clever-fest" состоится 28 апреля в областном центре, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор гимназии №4 Могилева и инициатор проведения мероприятия Евгений Дуплевский.

Творческий фестиваль, приуроченный к Всемирному дню породненных городов, соберет на одной площадке более 140 участников из 15 учреждений образования Могилева. Мероприятие направлено на мотивацию изучения иностранных языков, знание которых помогает улучшить межкультурное взаимодействие с другими государствами.

В основу фестиваля положена конкурсная составляющая. Например, учащиеся 5-10-х классов поспорят за награды в двух номинациях: "Языковая мозаика", в которой нужно будет представить рассказ о языке и истории его возникновения (участвуют команды учебных заведений); "Спикер" - конкурсе ораторского мастерства (индивидуальные выступления по трем категориям: 5-6-е, 7-8-е и 9-10-е классы). Заявлены выступления детей на литовском, украинском, грузинском, болгарском, немецком, французском, испанском, итальянском и даже корейском языках.

По словам Евгения Дуплевского, "Clever-fest" должен стать уникальной культурно-просветительской площадкой, где можно будет услышать все языковое многообразие мира, пообщаться и обменяться передовым опытом в освоении иностранных языков. Помимо этого, организаторы расскажут о побратимах и партнерах областного центра - городах, с которыми у Могилева сложились многолетние культурные и экономические связи.

В поддержку фестиваля в социальных сетях созданы группы "Clever-fest", в которых размещаются новости мероприятия и проходят виртуальные путешествия по разным странам. У фестиваля есть свой логотип - четырехлистный клевер. "Символика выбрана не случайно: во-первых, слово "клевер" созвучно с английским словом "сlever" - "умный", во-вторых, четыре лепестка символизируют номер нашей гимназии, в-третьих, это растение традиционно приносит удачу", - пояснил руководитель учреждения образования.

Организатором фестиваля языков выступила гимназия №4 областного центра при поддержке отдела образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома.-0-