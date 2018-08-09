Первый молодежный экипаж-тысячник Гомельской области чествовали в Речицком районе

9 августа, Речицкий район /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе сегодня чествовали первый в Гомельской области в нынешней уборочной кампании молодежный экипаж-тысячник и первого молодого водителя, перевезшего более 2 тыс. т зерна, передает корреспондент БЕЛТА.

Тандем в составе 22-летнего старшего комбайнера Тимофея Кротова и 23-летнего помощника комбайнера Сергея Кечко из КСУП "Фрунзе-Агро" стал первым в регионе среди молодежных экипажей, кто преодолел отметку в 1 тыс. т зерна. Их вклад в общий каравай составляет 1,2 тыс. т. Сегодня молодые люди прямо в поле принимали поздравления от БРСМ и руководителя предприятия.

Как отметил исполняющий обязанности директора КСУП Дмитрий Панченко, нынешний год выдался очень сложным по погодным условиям: поздняя и короткая весна, сначала засушливое, затем дождливое лето. Перед аграриями была поставлена задача выращенный урожай собрать вовремя и качественно. "Весомую лепту при выполнении этой задачи внесли Тимофей Кротов и Сергей Кечко", - подчеркнул руководитель. Слова признательности, благодарности и пожелания новых побед в адрес ребят прозвучали от первого секретаря Речицкого райкома БРСМ Ольги Новицкой и заведующего отделом информационно-аналитической и организационно-кадровой работы Гомельского обкома БРСМ Артема Карпенко. Передовикам вручили ценные подарки.

В тандеме ребята работают впервые, хотя дружат давно. Ходили в одну школу в Вышемире, затем учились в Буда-Кошелевском аграрно-техническом колледже, теперь получают высшее образование на заочном в БГАТУ.

К слову, если для Сергея нынешняя уборочная - первая в трудовой биографии, то для Тимофея - уже восьмая. Еще будучи подростком, помогал папе. Затем стал помощником отца-комбайнера.

В КСУП "Фрунзе-Агро" Тимофей Кротов и Сергей Кечко занимают должности инженера и энергетика, однако в период уборочной решили сесть за штурвал отечественного КЗС-1218. "Чувствуешь азарт, интерес, когда видишь, как спелым зерном наполняется бункер. В этом есть что-то притягательное", - поделились они и признались: накануне жатвы поставили перед собой цель - обязательно намолотить не менее 1 тыс. т зерна.

Рабочий день у молодых механизаторов начинается в 6.00 и заканчивается поздно вечером. В течение дня - перерывы на обед и ужин. Вкусную и сытную еду привозят из столовой сельхозпредприятия. Сегодня на обед - борщ, макароны с колбасой и компот. Подкрепившись, ребята снова отправляются в поле: важна каждая минута.

Жатва в КСУП движется к финалу: убрано 96% площадей. Намолот составил более 7,3 тыс. т зерновых, урожайность - 30,5 ц/га. Ежедневно на полях сельхозпредприятия трудятся десять экипажей комбайнеров. Из них три - молодежные.

Всего в Гомельской области на жатве в этом году работают около 80 молодежных экипажей. На отвозке зерна заняты полсотни молодых водителей.

Первым среди тех, кто с полей на зерноток доставил 2 тыс. т нового урожая, стал 30-летний Евгений Зенько из КСУП "Новый путь - агро". В этом хозяйстве мужчина трудится уже шесть лет, пять из них - за рулем МАЗа. Признается, что быть водителем мечтал с детства - хотел пойти по стопам отца.

В лидерах в период уборочной Евгений не в первый раз. "В 2015 году был вторым в области по количеству перевезенного зерна. Тогда мой результат составил почти 3 тыс. т", - рассказал молодой водитель. Сейчас ежедневно он отвозит около 130 т собранного урожая, это 11-16 рейсов от поля к зернотоку. Чтобы максимально эффективно использовать каждую минуту, важна координация действий всех, кто занят на уборке, считает Евгений Зенько. Тогда и результат не заставит себя ждать. После чествования с музыкальным подарком молодой водитель снова торопится на хлебную ниву.-0-