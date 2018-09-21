Первый таможенный класс открылся в школе Минска

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе Минской региональной таможни в школе №46 открылся первый в столице таможенный класс, сообщила БЕЛТА инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна Линник.

Накануне профессионального праздника начальник Минской региональной таможни Александр Валиев и директор средней школы №46 Людмила Зезетко в торжественной обстановке подписали договор о совместной деятельности. "Учащиеся таможенного класса познакомятся с особенностями перемещения товаров через границу, с порядком осуществления внешней торговли. Они узнают, какая самая крупная в Беларуси таможня по перечислению платежей в бюджет. Полученные знания понадобятся детям в жизни, какую бы профессию они ни выбрали", - отметил Александр Валиев.

В таможенном классе будут учиться 29 человек. Уклон в образовательном процессе делается на математику и иностранный язык - предметы, необходимые для поступления на специальность "таможенное дело". Сотрудники таможни во время уроков познакомят детей с таможенным делом, расскажут об истории службы, символике и традициях. Учащиеся посетят Минскую региональную таможню.-0-