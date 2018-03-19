Первый в Беларуси фестиваль клоунов пройдет в Бобруйске

19 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Первый в Беларуси фестиваль "Клоун-шоу-2018" пройдет 1 апреля в Бобруйске, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный режиссер городского Дворца искусств Анатолий Бриченок.

"Интерес к первому в Беларуси фестивалю клоунов достаточно большой. К нам поступило около 30 заявок, в том числе из России, Франции, Германии. Свое участие в мероприятии уже подтвердили 12 коллективов. Оргкомитет постарался отобрать самых достойных артистов и коллективы", - отметил главный режиссер.

Хедлайнерами первого проекта станет комик-дуэт "ОП-ПА!" из Москвы в составе чревовещательницы (вентролога) Ольги Лифенцевой и мима, клоуна Владимира Кравченко. Дуэт является лауреатом международных фестивалей и конкурсов в Америке и Китае, участником телепередач "Кривое зеркало", "Аншлаг", "Смехопанорама" и других телевизионных шоу.

Праздник юмора стартует в крупных торговых центрах Бобруйска, затем с тематическими программами клоуны выступят в детском доме, детском социальном приюте и в детской больнице. А уже во Дворце искусств состоится презентация клоунов и масштабная шоу-программа.

"Если мероприятие понравится жителям Бобруйска, то мы планируем фестиваль клоунов сделать ежегодным. Надеемся, что он будет расширять географию участников, а его популярность из года в год будет расти", - выразил уверенность Анатолий Бриченок.-0-