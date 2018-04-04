Первый в стране региональный инфоцентр по вопросам обращения с отходами откроют в Копысе

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в стране региональный информационный центр по вопросам обращения со стойкими органическими загрязнителями и опасными химическими веществами появится в Копысе, сообщили БЕЛТА в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Информационный центр создается на базе государственного учреждения образования "Копысский детский сад - средняя школа Оршанского района" и учреждения по охране природы "Экологическая сфера" во время реализации проекта программы малых грантов Глобального экологического фонда при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Программы развития ООН в Беларуси.

"На базе информационного центра будут создаваться и проходить обучение волонтерские группы из числа местных жителей, в основном молодежи, для выявления несанкционированных свалок и складов с устаревшими пестицидами и химикатами, а также тарой, использовавшейся для их хранения. Это позволит выполнить окончательную инвентаризацию мест скопления опасных химических веществ и принять оперативные меры для их ликвидации, что улучшит экологическую ситуацию в регионе и будет способствовать созданию устойчивой системы обращения со стойкими органическими загрязнителями и опасными химическими веществами", - пояснили в ведомстве.

Во время реализации проекта предусматривается закупка техники для облагораживания и наведения порядка на прилегающей территории, рекультивации земель после ликвидации несанкционированных свалок отходов, закладка опытного участка для выращивания растений в соответствии с принципами органического земледелия - без применения химикатов. Будет оборудована химическая лаборатория, позволяющая проводить анализы для определения содержания химических соединений в компонентах окружающей среды: воде, почве, растениях.

"Учащиеся Копысской средней школы сами предложили название для информационного центра и под руководством профессиональных дизайнеров и графиков разработали его логотип. Учитывая экологическую информационную и просветительскую направленность деятельности центра, он получил название "Зеленый свет", - рассказали в Минприроды.-0-