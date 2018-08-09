Первый в Витебской области экипаж-трехтысячник появился в Лепельском районе

9 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Первый экипаж-трехтысячник появился в Витебской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Виктор Гуторов.

Первым 3 тыс.т намолотила в Лепельском районе команда в составе старшего комбайнера Леонида Алексеенко и его помощника Павла Хоняка. Этот же коллектив первым в регионе преодолел барьер в 1 тыс. т. Чествование лидеров состоится завтра с участием профсоюза АПК, представителей местной власти и руководства предприятия. Аграриям вручат почетные дипломы и денежную премию.

В регионе насчитывается уже 18 экипажей-тысячников и пока по одному двух- и трехтысячнику. В основном это работники интеграционных структур области.

По состоянию на утро 9 августа в Витебской области убрано 56,3% всех площадей. Намолочено 471,9 тыс. т зерна при средней урожайности 26,8 ц/га.-0-