30 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Первый звонок в Витебской области прозвенит для около 12 тыс. первоклассников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.
"Это примерно столько же ребят, как и в прошлом году. Всего же в области сядут за парты более 110 тыс. учащихся. В Витебске школы распахнут свои двери для более 35 тыс. учеников, из них около 4 тыс. пойдут в первые классы", - рассказали в управлении.
Откроют День знаний традиционные торжественные линейки (в большинстве школ они состоятся в субботу, 1 сентября). Участие в них примут представители местных органов власти, шефских предприятий, родители, ветераны труда, известные выпускники школ. Руководители республиканских органов госуправления приедут на школьные торжества на свою малую родину. В Витебске сотни школьников младших и средних классов соберет праздничный проект "Здравствуй, школьная планета! Мы - от осени до лета". Для них в Летнем амфитеатре подготовят театрализованную концертную программу. Первый урок нового учебного года, как и по всей стране, будет посвящен Году малой родины и пройдет под названием "Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…".
Всего в северном регионе будут работать 350 учреждений общего среднего образования, из них 23 гимназии. Все они готовы принять учащихся.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4318 BYN
|2.427 BYN
|2.435 BYN
|USD
|2.0799 BYN
|2.078 BYN
|2.084 BYN
|RUB
|3.0529 BYN
|3.046 BYN
|3.059 BYN