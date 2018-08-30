30 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Первый звонок в Витебской области прозвенит для около 12 тыс. первоклассников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.

"Это примерно столько же ребят, как и в прошлом году. Всего же в области сядут за парты более 110 тыс. учащихся. В Витебске школы распахнут свои двери для более 35 тыс. учеников, из них около 4 тыс. пойдут в первые классы", - рассказали в управлении.

Откроют День знаний традиционные торжественные линейки (в большинстве школ они состоятся в субботу, 1 сентября). Участие в них примут представители местных органов власти, шефских предприятий, родители, ветераны труда, известные выпускники школ. Руководители республиканских органов госуправления приедут на школьные торжества на свою малую родину. В Витебске сотни школьников младших и средних классов соберет праздничный проект "Здравствуй, школьная планета! Мы - от осени до лета". Для них в Летнем амфитеатре подготовят театрализованную концертную программу. Первый урок нового учебного года, как и по всей стране, будет посвящен Году малой родины и пройдет под названием "Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…".

Всего в северном регионе будут работать 350 учреждений общего среднего образования, из них 23 гимназии. Все они готовы принять учащихся.-0-