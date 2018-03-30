Первым объектом молодежной акции "Труд крут!" в Минске станет стадион "Динамо"

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт молодежной трудовой акции "Труд крут!", идейными вдохновителями которой выступают администрация Ленинского района столицы и Минская городская организация БРСМ, состоится 31 марта на стадионе "Динамо", сообщили БЕЛТА в горкоме БРСМ.
"В трудовом почине на главном объекте II Европейских игр - 2019 в Минске примут участие сто человек. Это бойцы студенческих отрядов и актив БРСМ столицы. Они помогут очистить стадион от строительного мусора", - отметили в комитете.
В БРСМ подчеркнули, что этот субботник не станет единственным. Молодые активисты столицы регулярно будут участвовать в трудовых акциях, в том числе помогут городу благоустроить и другие объекты Европейских игр.
Кстати, стадион "Динамо" уже давно является объектом внимания организации. В Год молодежи его реконструкция была объявлена Минской городской молодежной стройкой на период 2015-2016 годов. Здесь трудился интернациональный студенческий строительный отряд из Беларуси, России, Украины.-0-
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