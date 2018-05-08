Пешеходные переходы в центре Гродно вместо "зебры" обозначили картинками и надписями

8 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пешеходные переходы в центре Гродно вместо "зебры" обозначили тематическими картинками и надписями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрей Цыдик.

Например, на подходах к театрам - кукольному и драматическому - на пешеходном переходе нарисованы театральные маски. Рядом с Курганом Славы, а также с установленным на постаменте в центре города танком линии разметки выполнены в виде следов от гусениц. Тематические рисунки также появились неподалеку от Гродненского зоопарка. В популярных у туристов местах на "зебре" появилась надпись "Вітаем".

"Сделано это, чтобы привлечь пешеходов к переходу улицы в положенном месте", - подчеркнул Андрей Цыдик. Планируется также, что вблизи учебных заведений на пешеходных переходах взамен уже устаревшей надписи "Посмотри направо" и "Посмотри налево" появятся креативные пиктограммы, призывающие внимательно вести себя при пересечении проезжей части.

Проект реализуют ГАИ Гродно совместно с факультетом искусств и дизайна Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы, а также КУП "СМЭП Гродненского облисполкома".-0-