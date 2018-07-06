Пеший марафон по пересеченной местности пройдет в Минской области

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пеший марафон по пересеченной местности "Тропа мужества" пройдет 13-15 июля на базе отдыха "Маковза" и в окрестностях Логойского района Минской области, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Тропа мужества" - открытые международные соревнования. Участникам предстоит преодолеть три дистанции: 100 км, 70 км и 30 км.

Марафон проходит при полном самообеспечении участников с определенным весом снаряжения. Общий вес экипировки на всех этапах соревнования должен быть не менее 10 кг для мужчин и 5 кг для женщин и детей. Обязательно иметь при себе компас, рюкзак, аптечку, фонарик и запасные батарейки, нож, спички, часы, головной убор, светоотражающие элементы, флягу с водой, работоспособный и полностью заряженный мобильный телефон.

Путь соревнующихся будет пролегать через населенные пункты Понизовье, Нивки, Мокрадь, Заберезовка, Молоди, Слаговище, Середнее, Задворники, Чмелевичи, Малиновка, Мостище, а также мемориальный комплекс "Хатынь". На пути преобладают хвойные леса, рельеф с перепадом высот до 150 м, грунтовые и асфальтовые дороги, лесная просека, бездорожье, водные переправы и слегка заболоченные участки местности глубиной до 1,5 м и шириной до 10 м. Переправа оборудована страховочными тросами и спасательными средствами. Для участников соревнований будет организована полевая кухня.

Победители в соответствующих категориях будут награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.

Цели мероприятия - патриотическое воспитание молодежи, популяризация и развитие прикладных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня физической культуры, формирование навыков выживания в экстремальных условиях, а также предоставление возможности желающим на практике проверить свои силы и снаряжение.

Соревнования проводятся спортивным общественным объединением "Возрождение" при непосредственном участии и поддержке группы "Тропа мужества", Министерства спорта и туризма Беларуси, администрации Логойского райисполкома и других организаций.-0-