Песни, игры, хороводы и вкусные блины ждут могилевчан 17 февраля

16 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Народный праздник Масленица пойдет 17 февраля в сквере 40-летия Победы Могилева, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Участников мероприятия ждут песни, хороводы, конкурсы. Масштабную презентацию с играми, фотозонами, инсталляциями и дегустацией продуктов готовит одна из молочных компаний. Также гости праздника смогут поиграть в лазертаг, приобрести изделия могилевских мастеров и ремесленников, проявить себя на спортивных площадках.

Во время мероприятия развернутся торговые ряды. Можно будет приобрести продовольственные и непродовольственные товары, продукцию общественного питания, кулинарные и кондитерские изделия, напитки. Широко будет представлено самое главное масленичное лакомство - вкусные блины.

По традиции завершит праздник символическое сжигание чучела - символ ухода зимы и наступления весны.-0-