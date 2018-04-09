Пик весеннего половодья в Витебской области ожидается в середине апреля

9 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебской области интенсивный рост уровня воды отмечен в верховье Западной Двины. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, самый большой подъем воды за минувшие сутки зафиксирован в Витебске -132 см.

"Западная Двина в Витебске существенно подросла - уровень реки поднялся на 132 см. Это самая значительная прибавка на Двине за последние сутки, но до опасно высокого значения еще 5 м. Сейчас отмечается интенсивный рост именно в верховье Западной Двины. Большая вода пришла к нам с территории России", - пояснили гидрологи.

По предположениям специалистов, пик весеннего половодья в регионе будет пройден на следующей неделе. Сейчас ситуация не вызывает никаких опасений. С начала сезона большой воды Двина в Сураже прибавила 266 см, в Витебске - 403 см, в Полоцке - 360 см, в Верхнедвинске - 337 см. При этом в Верхнедвинске, который наиболее часто затапливает паводковыми водами, до опасно высокого значения подъема реки остается еще более двух метров (прирост за минувшие сутки - 39 см). -0-

Фото Александра Хитрова.