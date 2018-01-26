26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по финансированию фтизиатрической службы реализуется в Брестской области, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий на итоговой коллегии облздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Брестской области реализуется пилотный проект по организации работы противотуберкулезной службы. Здесь финансовые ресурсы объединены у одного юридического лица, их распределение осуществляется в зависимости от потребности. Этот проект может стать образцом и потом экстраполироваться на всю страну в рамках организации каких-то территориальных объединений, имеющих свое финансовое обеспечение", - сообщил замминистра.

По его мнению, концентрация финансовых возможностей позволяет определить приоритетность вложений фтизиатрической службы - амбулаторное или диспансерное звено, стационар. Кроме того, есть возможность материального стимулирования медработников: повышение заработной платы, установление коэффициентов медсестрам и докторам, которые сопровождают контролируемое лечение пациентов.

Пилотный проект по внедрению новых методов финансирования противотуберкулезной службы реализуется при поддержке гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией через модель контролируемого амбулаторного лечения.

По словам начальника управления здравоохранения облисполкома Виктора Михаловского, в последние годы в Брестской области отмечаются положительные сдвиги в предупреждении распространения этого заболевания. Так, смертность от туберкулеза в 2017 году в области снизилась на 14,7% и достигла 2,9 человека на 100 тыс. населения (умерло 40 человек). В том числе в трудоспособном возрасте - 4 человека на 100 тыс. Впервые выявленная заболеваемость всеми формами туберкулеза снизилась на 31,1% и составила 19,9 человека на 100 тыс. Это достигнуто за счет проведения профилактических мероприятий, улучшения доступности диагностики, более широкого применения новых противотуберкулезных препаратов, отметил начальник облздрава.-0-

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