Пилотный проект по строительству жилья для минчан с использованием субсидий реализуют в Смолевичах

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по строительству жилья для минчан с применением механизма адресного субсидирования планируется реализовать в Смолевичах, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чтобы люди пошли в города-спутники, сейчас готовится пилотный проект по Смолевичам. Предполагается разрешить использовать субсидии, предоставляемые в рамках указа №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений", очередникам вне зависимости от даты постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий", - отметил Дмитрий Гуриненко.

Также он проинформировал, что в настоящее время ведется разработка проектов детального планирования (ПДП) территорий в городах-спутниках. Развитие этих населенных пунктов - зона ответственности не только Мингорисполкома, но и Миноблисполкома, вопросы решаются в комплексе. "После утверждения градостроительных документов можно будет говорить о дальнейших планах по строительству жилья для минчан в городах-спутниках. В 2018 году основные усилия будут сконцентрированы на застройке Смолевичей", - отметил Дмитрий Гуриненко.

Как сообщалось, тема развития городов-спутников в условиях сокращения жилищного строительства в границах МКАД становится все более актуальной. Согласно генплану, численность жителей столицы не должна превышать 2 млн человек. Жилье предлагается строить в первую очередь в Руденске и Смолевичах, а также в Заславле, Фаниполе, Дзержинске, Логойске. Ожидается, что население городского поселка Руденск возрастет на 70 тыс. до 81 тыс. человек, Дзержинска - на 18 тыс. (до 41 тыс.), Смолевичей - на 14,5 тыс. человек (до 30 тыс.). Увеличится количество жителей также в Заславле, Фаниполе, Логойске.-0-