Пинское "Полесье" будет выпускать влагоотводящий и термотрикотаж

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Открытое акционерное общество "Промышленно-торговое объединение "Полесье" наладит выпуск трикотажных изделий с влагоотводящими и термосвойствами, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела маркетинга предприятия Татьяна Антошук.

Производство новых видов продукции запустят на фабрике верхнего трикотажа. Влагоотводящий трикотаж в первую очередь рассчитан на любителей спорта и активного отдыха. Термоизделия предназначены для долгих прогулок в холодное время года. С такими свойствами будут выпускаться белье, джемперы, свитеры, леггинсы, брюки, спортивные костюмы, головные уборы. Сейчас новинки проходят сертификацию. Их производство будет налажено в ноябре.

"Мы изучили подобную продукцию отечественных и зарубежных производителей. Приняли решение, что наиболее эффективно для изготовления изделий применять двухслойный материал, в который входят умные нити. Внутренний слой - синтетический, внешний выполнен из полушерстяной пряжи", - пояснила Татьяна Антошук. Новые виды трикотажа "Полесье" планирует реализовывать на внутреннем рынке. Есть перспективы и для поставок на экспорт.

Предприятие в нынешнем году реализовало еще два инновационных проекта: был освоен выпуск фантазийной пряжи и установлена линия по производству бумажных конусов для намотки пряжи. Модернизация будет продолжена в 2019 году. Пинчане планируют внедрить технологию производства тканеподобных трикотажных изделий.

Промышленно-торговое объединение "Полесье" в нынешнем декабре отметит свое 50-летие. Предприятие начало работать в 1968 году, специализируется на выпуске различных видов пряжи и верхних трикотажных изделий. Произведенная в Пинске продукция пользуется спросом в Беларуси и за ее пределами.-0-