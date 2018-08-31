Пинское "Полесье" начало выпускать фантазийную пряжу

31 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Открытое акционерное общество "Промышленно-торговое объединение "Полесье" освоило выпуск фантазийной пряжи, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела маркетинга предприятия Татьяна Антошук.

Проект "Развитие производства фантазийных пряж" реализован за счет областного инновационного фонда. Новая линия установлена на прядильной фабрике. Комплекс оборудования итальянского производства включает запарочную, мотальную и клубкомотальную машины, а также многофункциональную крутильную машину.

"Это оборудование позволяет выпускать пряжу по особой технологии. Она получается путем соединения различных по составу, качеству и расцветкам волокон. Такую продукцию в Беларуси ранее не выпускали, в основном закупали в Турции. Мы намерены составить конкуренцию по цене и качеству", - подчеркнула Татьяна Антошук. Она пояснила, что у фантазийной пряжи широкое применение. Из нее можно сделать жакеты, свитера, верхнюю одежду. Рукодельницы ее используют для вязания украшений, шарфов, варежек, носков, вышивки ковриков, гобеленов, подушек.

В год "Полесье" рассчитывает производить 70 т фантазийных пряж (ворсовые, буклированные и пряжи больших линейных плотностей). Треть от общего объема продукции предприятие намерено использовать для собственного производства трикотажных изделий. Новинку будут поставлять на внутренний рынок, отгружать на экспорт.

Параллельно пинчане реализовали еще один инновационный проект, установив автоматическую линию по производству бумажных конусов. Ранее конусы для намотки пряжи также закупались за рубежом. В 2019 году "Полесье" продолжит работу по модернизации производства. Предприятие планирует внедрить технологию производства новых тканеподобных трикотажных изделий.

Промышленно-торговое объединение "Полесье" в нынешнем декабре отметит свое 50-летие. Заработало предприятие в 1968 году. Оно специализируется на выпуске различных видов пряжи и верхних трикотажных изделий. Произведенная в Пинске продукция пользуется спросом в Беларуси и за ее пределами.-0-