Пионерская организация Гомельской области будет сотрудничать с молодежью Смоленского региона

1 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Делегация пионерской организации Гомельской области во время визита в Смоленск (Россия) 2-4 марта подпишет соглашения о сотрудничестве с молодежными организациями Смоленской области, сообщил БЕЛТА председатель Гомельской областной организации ОО "БРПО" Артем Карпенко.

Соглашения о сотрудничестве гомельские пионеры подпишут со Смоленскими областными общественными организациями Российского движения школьников и Российского союза молодежи. "Документами будет предусмотрена совместная реализация программ по работе с детьми и молодежью, проведение творческих встреч, конкурсов, соревнований, вовлечение подрастающего поколения в общественную жизнь регионов и многие другие аспекты. Соглашением будет определен и план совместных мероприятий", - отметил Артем Карпенко.

Программа визита гомельской делегации в Смоленск насыщенная. Ребята узнают о деятельности местных организаций, в том числе детской городской общественной организации имени Ю.А.Гагарина, обменяются опытом работы по различным направлениям. Гомельские пионеры совместно с российскими школьниками станут участниками развивающих тренингов, экскурсий, творческих мастер-классов. К примеру, гомельчане проведут мастер-класс по вокалу: секретами исполнительского мастерства поделится лауреат конкурсов Анастасия Витебская. На дискуссионной площадке речь пойдет о военно-патриотическом воспитании. О своем опыте расскажут пионеры дружины гомельской средней школы №3 имени Д.Н.Пенязькова.

Ответный визит молодежных организаций Смоленской области запланирован на 2 апреля - День единения народов Беларуси и России.-0-