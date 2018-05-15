Пионерский фест пройдет 19 мая в Минске

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пионерский фест "Взгляни на нас по-новому" пройдет 19 мая в Центральном детском парке им. М.Горького в Минске, сообщила БЕЛТА председатель Центрального совета ОО "Белорусская республиканская пионерская организация" (БРПО) Александра Гончарова.

Главными героями детского праздника станут более 1,5 тыс. человек - пионеры и октябрята из всех регионов республики. Участников ожидает насыщенная программа. Для творческих, веселых и находчивых пройдет конкурс агитбригад "Зажги костер добра", для туристов и путешественников будут предложены интересные маршруты по детскому парку и сложные головоломки квеста "Пионерский GPS". Дворовые и пионерские игры, аквагрим, гигантские уличные ростовые шахматы - все это разместится на 15 интерактивных площадках.

Ярким аккордом торжества станет первый пионерский опен-эйр "Пионер.by". В его программе зажигательные музыкальные сеты от юных диджеев, шоу светодиодных шаров, розыгрыши призов, фестиваль красок и др.

Пионерский фест организован ОО "БРПО" при поддержке Мингорисполкома.-0-