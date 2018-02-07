Пионерский праздник с плац-парадом, флаг-шоу и выступлением барабанщиков пройдет 8 февраля в Минске

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зрелищный пионерский праздник с плац-парадом, флаг-шоу и показательным выступлением группы барабанщиков пройдет 8 февраля в Минске, сообщила БЕЛТА председатель Центрального совета ОО "БРПО" Александра Гончарова.

Всего на главной арене дворца спорта "Уручье" будут выступать более 500 пионеров из всех регионов Беларуси. "Свое мастерство, все то, что оттачивали до совершенства на протяжении полугода, свежие идеи и новшества пионеры продемонстрируют в шести номинациях, среди которых "Плац-концерт", "Флаг-шоу" и другие", - рассказала Александра Гончарова.

В течение дня для детей будет работать интерактивная площадка "Я, ты, он, она - Пионерии страна". "Здесь каждый желающий сможет изготовить пионерского зубренка, поучаствовать в digital-акции "Я люблю БРПО" и разместить в официальном сообществе пионерской организации в социальных сетях пост со своим фото под хештэгом #ЯлюблюБРПО. Также можно будет воплотить в жизнь множество разных идей, которых у пионеров всегда предостаточно, и получить свой счастливый номер для розыгрыша фирменных сувениров от пионерской организации, сделать креативную фотографию с праздничной атрибутикой в пионерской фотозоне", - добавила лидер Белорусской республиканской пионерской организации.-0-