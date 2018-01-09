9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пять крупных инвестпроектов реализуют в Гомеле к 2020 году. Это предусмотрено программой социально-экономического развития Гомеля на 2016-2020 годы, которая опубликована на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом в 2016-2020 годах предусмотрена реализация пяти основных инвестиционных проектов по организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам, и юридическим лицам без ведомственной подчиненности. Так, на предприятии "Салео-Гомель" будет организовано производство гидростатических трансмиссий, изделий индустриальной (промышленной) гидравлики, на "ЛКСН-Колос" будет создано высокотехнологичное производство по обработке металлов. ОАО "Гомельский завод литья и нормалей" проведет модернизацию в целях создания мощностей по выпуску адаптеров для высокопроизводительных комбайнов. Производство и выпуск мебели будет налажен на предприятии "Делком-40". Также запланировано строительство многофункционального торгового комплекса на пересечении улиц Советской и Каменщикова.

Программа подготовлена исходя из преемственности перспективных целей и приоритетов социально-экономического развития Гомеля в 2011-2015 годах и направлена на повышение уровня занятости населения, рост экспорта, привлечение иностранных инвестиций и применение информационных систем и технологий для достижения главной цели текущего пятилетия - повышения качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития.

Документом определено, что негативное влияние внешних и внутренних факторов будет компенсировано за счет реализации конкурентных преимуществ областного центра - наличия высококвалифицированного трудового, производственного, научно-технического потенциала, развитой производственной и социальной инфраструктуры, выгодного географического положения, многоотраслевого характера экономики и др.

Среди основных направлений развития Гомеля - рост высокотехнологичного сектора экономики за счет внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, создание производств, использующих местные виды сырья, установление и развитие международных отношений и контактов, улучшение инвестиционного климата. Наряду с развитием традиционных отраслей экономики (металлообработка, машиностроение, деревообработка), упор будет сделан на создание экспортно ориентированных предприятий.

Реализация вышеназванных мероприятий по повышению конкурентоспособности традиционных отраслей промышленности, а также развитию иных отраслей позволит обеспечить к 2020 году рост промышленного производства на 16,8%, снижение уровня материалоемкости промышленной продукции ежегодно не менее чем на 0,5%, увеличение рентабельности продаж в промышленности с 7,9% в 2015 году до 11% в 2020 году, рост удельного веса инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции с 3,9% в 2015 году до 8,9% в 2020 году. Ожидается, что уровень заработной платы в бюджетных организациях к 2020 году будет составлять не ниже 80% от средней заработной платы в целом по городу, а реальная заработная плата в 2020 году по отношению к 2015 году увеличится на 21,4%.

Особое внимание в документе уделено созданию благоприятных условий для развития деловой инициативы и предпринимательства. Планируется достижение удельного веса занятых в микроорганизациях, малых и средних организациях (без внешних совместителей), а также индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в экономике Гомеля с 16,5% в 2015 году до 27,7% в 2020-м.-0-