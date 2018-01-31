Пять новых маршрутов общественного транспорта открыты в Минске в 2017 году

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2017 году открыты пять новых маршрутов общественного транспорта, сообщил сегодня журналистам директор ГУ "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из маршрутов - №135 - связал станцию метро "Уручье" с жилым районом Новая Боровая. Для улучшения транспортного сообщения в направлении Колодищей и поселка Ждановичи заработали маршруты №242, №190, №1547, №1119.

"Эти маршруты востребованы, мы получаем предложения нарастить объемы перевозок по этим направлениям", - отметил Валерий Шкуратов.

Также в прошедшем году внесены изменения в шесть действующих маршрутов.

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