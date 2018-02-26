Пять новых учебных классов открылись в Могилевской детской школе искусств №7

26 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Пять новых учебных классов сегодня торжественно открылись в Могилевской детской школе искусств №7, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время церемонии открытия

"И для города, и для учреждения образования сегодня важное событие. С расширением площадей у школы появились новые возможности для развития, тем более что спрос в городе на эстетическое образование и воспитание детей очень высокий", - отметила на церемонии заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко.

Как сообщила исполняющая обязанности заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе Екатерина Турко, в декабре 2017 года им были переданы в соседнем здании несколько помещений, в которых ранее размещалась администрация одного из филиалов ЖРЭУ Октябрьского района. В течение двух месяцев собственными силами и за счет внебюджетных средств школы искусств был сделан косметический ремонт, дозакуплены мебель и необходимое оборудование. Открыто пять учебных классов: два изобразительного искусства, один хореографический и два инструментальных.

"Новый корпус был нам крайне необходим, поскольку школа искусств находится в большом спальном микрорайоне и нам было архисложно вместить всех желающих здесь заниматься. Мы находились в очень стесненных условиях, а теперь имеем более комфортные условия для образовательного процесса и возможность дополнительно набрать на внебюджет около 100 ребят", - рассказала Екатерина Турко.

Могилевская детская школа искусств №7 открылась в 2013 году. Здесь работают пять отделений: театральное, хореографическое, изобразительное, инструментальное и хоровое, в которых в настоящее время занимаются 650 детей, из них 350 на внебюджете.-0-

Фото Олега Фойницкого