Пять новых зон платной парковки появятся в Минске с 3 декабря

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять парковок в Минске с 3 декабря станут платными, сообщили БЕЛТА в ГУ "Парковки столицы".

Водителям придется платить за стоянку по ул. Коллекторная (обе стороны от ул. Немига до ул. Сухая), ул. Бобруйская (обе стороны от ул. Ульяновская до ул. Свердлова), ул. Академическая (обе стороны от пр. Независимости до ул. Платонова), ул. Сурганова (обе стороны от пр. Независимости до ул. Платонова) и ул. Энгельса (от ул. Кирова до ул. Ульяновская).

Всего в Минске насчитывается 50 зон платной парковки более чем на 3,7 тыс. мест, из них 8 закрытых на 590 мест. До 2020 года планируется оборудовать около 25 тыс. платных парковочных мест в границах 2-го городского транспортного кольца.

Предусмотрены различные варианты оплаты: с помощью SMS-сообщения, USSD-запроса, приложения для смартфона и интернет-банкинга, а также через платежный терминал или по карте парковки. Установлены три тарифа: Br1, Br2 и Br5 в час. Дороже всего стоит услуга в районе Верхнего города.-0-