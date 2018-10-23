Пятиэтажное здание в Гомеле выставляют на электронные торги за одну базовую

23 октября, Гомель /Корр. - БЕЛТА/. В Гомеле на электронные торги выставлено пятиэтажное здание с начальной ценой в одну базовую величину, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете государственного имущества Гомельского облисполкома.

Пятиэтажное кирпичное здание площадью 4,6 тыс. кв.м находится на ул. Рабочей,22 в Гомеле. "Это уникальный случай - в областном центре такой крупный объект предлагается всего за 1 БВ (Br24,5). Электронные торги назначены на 1 ноября, заявления принимаются до 26 октября включительно. На данный момент поступило уже две заявки на участие", - рассказали в комитете.

Здание находится на балансе управления Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси по Гомельской области. По мнению организаторов торгов, в дальнейшем в здании можно открыть объект торговли, складского назначения, бытового обслуживания населения, коммунального хозяйства, общественного питания и др. Срок аренды земельного участка - 54 года.

Недвижимость не должна простаивать, уверены в комитете "Гомельоблимущество". Одна из основных задач - вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов коммунальной собственности, расположенных на территории Гомельской области. Так, сегодня на электронные торги были выставлены два лота. К каждому из них проявили интерес по одному заявителю. Дом культуры в городском поселке Тереховка Добрушского района ушел с электронного молотка за Br51, детский сад в деревне Шапчицы Рогачевского района пока не продан.

А в середине июля на электронных торгах в один день были проданы две бани: в деревне Нивы Жлобинского района и агрогородке Шерстин Ветковского района. Обладатель бывшей сельской бани в Нивах планирует создать здесь агроусадьбу. Единственному претенденту на лот покупка обошлась в Br875. За второй объект торги между двумя участниками продолжались более получаса. Было сделано более 130 шагов, в результате которых начальная цена продажи выросла с Br171,5 (7 БВ) до Br3,6 тыс. В этом здании новый владелец в будущем видел магазин.

С 2016 года комитет "Гомельоблимущество" аккредитован на электронной торговой площадке ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (http://et.butb.by). За это время комитет организовал 14 электронных торгов, на которые было выставлено более 100 лотов.-0-