Плата за автостоянки в Минске с 1 ноября возрастет

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске планируется увеличить плату за хранение транспорта на плоскостных автостоянках, сообщил журналистам главный инженер государственного объединения "Гаражи, автостоянки и парковки" Петр Прудников, передает корреспондент БЕЛТА.
Предполагается, что изменения начнут действовать с 1 ноября, стоимость возрастет с Br30 до Br34 в месяц.
Всего на балансе объединения находятся 106 стоянок на 27 тыс. машиномест, более 7 тыс. мест свободны.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4197 BYN
|2.405 BYN
|2.414 BYN
|USD
|2.0988 BYN
|2.099 BYN
|2.105 BYN
|RUB
|3.2132 BYN
|3.208 BYN
|3.22 BYN