Плата за автостоянки в Минске с 1 ноября возрастет

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске планируется увеличить плату за хранение транспорта на плоскостных автостоянках, сообщил журналистам главный инженер государственного объединения "Гаражи, автостоянки и парковки" Петр Прудников, передает корреспондент БЕЛТА.

Предполагается, что изменения начнут действовать с 1 ноября, стоимость возрастет с Br30 до Br34 в месяц.

Всего на балансе объединения находятся 106 стоянок на 27 тыс. машиномест, более 7 тыс. мест свободны.

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