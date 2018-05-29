Плательщики Гомельской области внесли Br60 тыс. в спецфонд по поддержке культуры и искусства

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плательщики Гомельской области внесли Br60 тыс. в специальный фонд по поддержке культуры и искусства. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры по итогам проверки своевременности поступления средств в этот фонд, сообщает БЕЛТА.

Органы прокуратуры Гомельской области и местные власти в 2017 году провели информационно-разъяснительную работу с собственниками и арендаторами историко-культурных ценностей, которые использовали эти объекты наследия, зоны их охраны для предпринимательской деятельности. В итоге поступления в специальный фонд по поддержке культуры и искусства увеличились.

В текущем году 75% индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, чья деятельность связана с историко-культурными ценностями, произвели отчисления в размере Br60 тыс. Еще 18% плательщиков освобождены от уплаты из-за отсутствия прибыли.

В качестве положительного приведен пример администрации Железнодорожного района Гомеля, которая обеспечила поступление отчислений в спецфонд от 51 субъекта хозяйствования. Среди должников только один индивидуальный предприниматель и ОАО "Белкнига", которым прокуратура уже внесла соответствующие предписания.

В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения в Мозыре: в список субъектов хозяйствования, деятельность которых непосредственно отражалась на историко-культурных ценностях, попали не все предприятия.

По результатам проверки прокуратура Гомеля внесла 12 предписаний, в которых потребовала от частных предприятий устранить нарушения законодательства об охране историко-культурного наследия и произвести отчисления в специальный фонд. Аналогичное представление внесено в Мозырский райисполком. Прокуратура области направила акт надзора в Гомельский облисполком и взяла его исполнение на контроль.-0-