Плательщиков единого налога в Минской области стало почти на 600 больше

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,7 тыс. физических лиц в Минской области осуществляют деятельность, не требующую регистрации ИП, и уплачивают единый налог, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области

Общее количество таких плательщиков увеличилось по сравнению с I кварталом прошлого года почти на 600 человек. От физлиц в январе-марте в бюджет поступило на 68,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года в сопоставимых ценах.

В инспекции отметили, что положительная динамика обусловлена расширением в соответствии с указом №337 "О регулировании деятельности физических лиц" перечня видов деятельности, для осуществления которых гражданам не нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. К ним относятся: оказание услуг по разработке веб-сайтов, установке (настройке) компьютеров и программного обеспечения, сборка и ремонт мебели, услуги по маникюру и педикюру, парикмахерские и косметические услуги, реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции, предоставление жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания и др.

Для оплаты единого налога физлицам нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации с соответствующим заявлением.-0-