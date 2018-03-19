Платежи ИП в Брестской области возросли в январе-феврале на 9,6%

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Платежи индивидуальных предпринимателей в Брестской области увеличились в январе-феврале на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС региона.

За два первых месяца текущего года индивидуальные предприниматели уплатили в бюджет региона Br12,4 млн налогов. В общей сумме доходов по области их вклад составил 5,6%, что на 0,4 процентного пункта больше.

В целом вклад субъектов малого предпринимательства в формирование доходов бюджета в январе-феврале составил 26,3%.

Организации малого бизнеса внесли в бюджет области Br46 млн, в том числе малые организации - Br26,1 млн, микроорганизации - Br19,9 млн. При этом платежи малых предприятий к аналогичному уровню прошлого года увеличились на 8,9%, микроорганизаций - на 12,1% в сопоставимых ценах. Доля малых и микроорганизаций в общих поступлениях в бюджет по области выросла на 1,6 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 20,7%, в том числе доля микроорганизаций увеличилась с 8,1% до 9%.

Малый бизнес в Брестской области представляют 42,4 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 10,1 тыс. организаций и 32,3 тыс. индивидуальных предпринимателей.-0-

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