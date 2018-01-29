29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Платежи негосударственных предприятий в бюджет Минской области в 2017 году возросли почти на 5%, сообщили БЕЛТА в пресс-центре областной инспекции Министерства по налогам и сборам.

Доля платежей от негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 44,8%. Данными плательщиками за 2017 год уплачено в бюджет Br1569,1 млн налогов и платежей, из них организациями - Br1505,3 млн, индивидуальными предпринимателями - Br63,8 млн. "По сравнению с 2016 годом поступления от этих субъектов хозяйствования в сопоставимых ценах увеличены на 4,9%, или на Br72,6 млн", - сказали в пресс-центре.

Поступления на одну организацию негосударственного сектора за 2017 год составили Br50,1 тыс. От одного индивидуального предпринимателя в среднем поступило Br1,7 тыс.

По состоянию на 1 января 2018 года на налоговом учете в Минской области состояло более 66 тыс. субъектов хозяйствования негосударственного сектора экономики, из них 30 тыс. юридических лиц и 36 тыс. ИП.-0-