Площадь борщевика Сосновского в Минске сократилась в 2018 году до 40,6 га

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске осталось 78 мест произрастания борщевика Сосновского, их площадь в 2018 году сократилась на 29,1% - с 57,3 га до 40,6 га, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Полностью уничтожен борщевик на территориях Московского района, "Минскзеленстроя", Минского лесопаркового хозяйства. В основном он встречается на территориях, предусмотренных в перспективе под освоение, вдоль водных объектов, в зеленых зонах IV категории значимости. Большинство зараженных участков характеризуются незначительными площадями с единичной и средней численностью растений.

"Если в прежние годы борщевик произрастал четко обозначенными полосами, то теперь перестал носить сплошной характер распространения", - отметили специалисты. Также принимались меры борьбы с золотарником канадским, площадь его распространения уменьшилась почти на 9% с 193,6 га до 176,5 га.

Борщевик Сосновского - крупное многолетнее растение, которое цветет один раз с июля по август. В среднем один сорняк продуцирует около 20 тыс. семян, отдельные экземпляры - более 100 тыс. Борщевик представляет угрозу здоровью людей, соприкосновение с его стеблями, листьями и цветками приводит к появлению на коже ожогов. Кроме того, он вызывает экологические проблемы, поскольку из-за быстрого развития популяций вытесняет другие растения. Комплексная систематическая работа по его уничтожению проводится ежегодно.-0-