Площадка для сбора электроотходов появилась в Марьиной Горке

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадка для сбора электронных и электрических отходов появилась в Марьиной Горке, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии "Жилтеплосервис" коммунального хозяйства Пуховичского района.

Территория помещения разделена на три зоны - для сбора электроприборов, батареек и изделий, содержащих ртуть. Кроме того, установлены отдельные контейнеры для пластика, бумаги и стекла. В рамках проекта закуплены бульдозеры для ликвидации стихийных свалок, автомобиль для сбора электрического и электронного оборудования.

Жители района могут позвонить на предприятие и оставить заявку, чтобы у них забрали ненужную бытовую технику, а также привезти сюда электроприборы самостоятельно в удобное время. Открытие площадки является одним из мероприятий проекта "Развитие услуг в сфере управления отходами для сельского населения Пуховичского района Минской области", финансируемого Европейским союзом.

Как сообщили в Минском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, с 9 по 30 июня в Пуховичском районе проходит акция по сбору старой бытовой техники от жителей и членов садовых товариществ. Старую технику не нужно везти в приемный пункт, достаточно позвонить диспетчеру по телефонам 8 (44) 799 61 17, 8 017 13 60 276 и за ней приедет грузовое такси УП "Жилтеплосервис".-0-