25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадки для строительства паркингов определят в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович.

Такая работа будет проводиться совместно с районными администрациями, направлены поручения проектному институту "Белгипрозем" для подготовки актов выбора земельных участков для возведения паркингов на 2,5 тыс. машино-мест.

Павел Лучинович отметил, что формирование градостроительных условий для освоения в Минске новых инвестиционных и производственных площадок - одна из приоритетных задач комитета. Наиболее востребованы в столице площадки для строительства жилья и размещения объектов общественного питания, есть интерес застройщиков и к созданию паркингов, плоскостных автостоянок.

"В целом по городу у нас отмечается дефицит парковочных машино-мест, будем проводить работу по подбору наиболее ликвидных площадок для строительства паркингов", - добавил собеседник.-0-