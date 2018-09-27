Площадки воркаута оборудуют вдоль велодорожки в Минске

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадки воркаута планируется оборудовать вдоль магистральной велодорожки в Минске, сообщил сегодня на заседании мэрии начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергей Фурманов, передает корреспондент БЕЛТА.

В районах определены четыре точки, где разместится комплекс спортивных сооружений. Также предлагается создать кольцевой веломаршрут протяженностью около 55-60 км и рекреационные велодорожки в парке Курасовщина, Тиволи, от ул.Ташкентской вдоль Слепянской водной системы до Цнянского водохранилища, круг в парке им. 900-летия Минска, связующую велодорожку в Центральном районе от разворотного кольца у аквапарка "Лебяжий" до МКАД.

Протяженность велосипедных дорожек в Минске составляет 220 км, в том числе магистральной 27 км. Вдоль последней установлено шесть информационных щитов, более 11 мест укрытия от дождя, 67 зон для отдыха. В районе пр.Победителей, 122 созданы условия для занятий воркаутом.

Развивается и общегородская система проката велосипедов. В весенне-осенний период функционирует 39 пунктов проката с числом велосипедов около 1 тыс.-0-