Площадки воркаута оборудуют вдоль велодорожки в Минске

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадки воркаута планируется оборудовать вдоль магистральной велодорожки в Минске, сообщил сегодня на заседании мэрии начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергей Фурманов, передает корреспондент БЕЛТА.
В районах определены четыре точки, где разместится комплекс спортивных сооружений. Также предлагается создать кольцевой веломаршрут протяженностью около 55-60 км и рекреационные велодорожки в парке Курасовщина, Тиволи, от ул.Ташкентской вдоль Слепянской водной системы до Цнянского водохранилища, круг в парке им. 900-летия Минска, связующую велодорожку в Центральном районе от разворотного кольца у аквапарка "Лебяжий" до МКАД.
Протяженность велосипедных дорожек в Минске составляет 220 км, в том числе магистральной 27 км. Вдоль последней установлено шесть информационных щитов, более 11 мест укрытия от дождя, 67 зон для отдыха. В районе пр.Победителей, 122 созданы условия для занятий воркаутом.
Развивается и общегородская система проката велосипедов. В весенне-осенний период функционирует 39 пунктов проката с числом велосипедов около 1 тыс.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.467 BYN
|2.462 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.0963 BYN
|2.106 BYN
|2.115 BYN
|RUB
|3.1879 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN