По маршруту Китай-Европа через Гродненскую таможню прошло около 3 тыс. контейнеров

12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 3 тыс. железнодорожных контейнеров по маршруту Китай-Европа перемещено через пункты пропуска в Гродненской области в 2018 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Транзит грузов по направлению из Китая в Европу и обратно в зоне деятельности таможни набирает обороты. Например, через пункт таможенного оформления "Брузги-1" подобные поезда следуют еженедельно. Дважды китайский поезд следовал через пункт пропуска "Свислочь", впрочем, там тоже ожидается открытие регулярного сообщения.

"Перемещаются из Китая в ЕС и обратно в основном компьютерная техника, легковые автомобили и запчасти к ним, оборудование для фильтрования и очистки воды, изделия из минеральной ваты, лакокрасочные материалы", - рассказали в Гродненской региональной таможне.

Первый подобный поезд пересек границу в зоне действия таможни в середине 2017 года. В течение прошлого года гродненскими таможенниками было оформлено около 200 контейнеров.-0-