11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По пр. Победителей в Минске демонтируют 40 рекламных конструкций, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович, передает корреспондент БЕЛТА.

Павел Лучинович напомнил, что в прошлом году в столице началась работа по эстетизации городской среды, упорядочению наружной рекламы. Концепция оформления проспекта реализуется в несколько этапов, в зависимости от стилевого архитектурного решения застройки определены четыре участка.

Так, на участке от ул. Немига до пр. Машерова из 36 отдельно стоящих рекламных конструкций демонтажу подлежат 13, модернизации 10, замене три рекламные конструкции. На участке от пр. Машерова до ул. Орловская будут демонтированы семь конструкций, модернизированы десять, заменены два, от ул. Орловской до ул. Нарочанской - шесть, восемь и девять соответственно. Вдоль проспекта от ул. Нарочанской до МКАД предполагается демонтировать 14 и обновить восемь.

"Всего из 125 имеющихся рекламных конструкций предлагается в соответствии с концепцией демонтировать 40, модернизировать 36 и заменить 14", - отметил он.

Главная цель проводимой работы - упорядочение существующих рекламоносителей, ликвидация визуального дискомфорта от вывесок и отдельно стоящих рекламных объектов, открытие новых панорамных видов и создание ландшафтных композиций вдоль водного диаметра столицы. Также реализуется концепция рекламного оформления фасадов зданий.

Проект разработан Минским городским институтом благоустройства и городского дизайна. Предложения по оформлению проспекта рассматривались на заседаниях рабочей группы по рекламе, созданной при Мингорисполкоме. При подготовке плана мероприятий в том числе учитываются интересы представителей рекламного рынка.-0-