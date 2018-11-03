По проблемному комплексу "Аркадия" в Минске принято решение о смене застройщика

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По проблемному жилому комплексу "Аркадия" ООО "Тамбаз" в Минске принято решение о смене застройщика, сообщил сегодня во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Указ подписан, поддержано предложение о смене застройщика. В течение нескольких недель организуем встречи с гражданами, где расскажем механизм запуска достройки дома с конкретными подходами по договорам, алгоритму действий каждого, по работе с жилищными облигациями. Будет проводиться обследование, определится сумма доплат", - отметил Андрей Шорец.

Держателей жилищных облигаций интересовал вопрос страховых выплат. "Я сейчас не могу сказать весь алгоритм. Об этом проинформируем на собраниях: что будете делать вы, что будем делать мы, что будут делать строители и страховые компании", - сказал Андрей Шорец.

Вопрос окончания строительства жилых домов в квартале ул. М.Богдановича - ул. Корш-Саблина - ул. Тургенева - пер. Верхний (2-я очередь) и в квартале ул. М.Богдановича - ул. Амурская - ул. Тургенева - ул. Тиражная (4-я очередь) неоднократно рассматривался в Мингорисполкоме и администрации Советского района.

Как сообщалось, столичной финансовой милицией возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора совместного общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что бывший гендиректор ООО "Тамбаз" использовал не по назначению денежные средства, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства двух жилых домов в границах улиц Богдановича - Амурской - Тургенева - Тиражной и улиц Богдановича - Корш-Саблина - Тургенева - перeулка Верхнего. Эти деньги были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось ООО "Тамбаз". В результате фирма не исполнила обязательства по строительству профинансированных объектов, что повлекло причинение ущерба покупателям жилищных облигаций на сумму Br21,5 млн и существенного вреда государственным интересам в социальной сфере. Бывший генеральный директор задержан, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).

Всего на прямую линию председателя Мингорисполкома поступило 86 звонков. Вопросы в основном касались темы жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики.-0-