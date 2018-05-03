По рекомендации МЧС в Городокском районе снесен аварийный объект ОАО "Молоко"

3 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Городокском районе по рекомендации МЧС снесен аварийный объект ОАО "Молоко", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела организационного обеспечения государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Витебского областного управления МЧС Андрей Шавель.

Аварийный молочно-приемный пункт, расположенный в агрогородке Межа, представлял угрозу для безопасности людей. По результатам обследования и рекомендаций областного управления МЧС и облисполкома собственник здания принял своевременные меры по его сносу.

По словам Андрея Шавеля, аналогичные примеры работы по сносу и демонтажу ветхих и аварийных объектов можно найти в каждом районе области. Данный вопрос находится на постоянном контроле местных органов власти. Комиссии по ЧС всех уровней в случае выявления каких-либо дефектов на эксплуатируемых объектах выдают собственникам рекомендации о необходимости проведения детального обследования с привлечением специализированных организаций. В Витебской области такое обследование выполняют Полоцкий госуниверситет, "Витебскгражданпроект", "Витебскжилпроект", "Витебскпроектреставрация", "Витебскградпроект", "Витторгпроект", "ОршаИнженерСтройПроект", "ВИРСО" и институт "Витебсксельстройпроект". За 2017 год ими обследовано более 700 объектов.

Важным направлением работы является также выявление с последующим сносом или вовлечением в хозоборот пустующих и ветхих домов в сельской местности. Здесь наиболее активно работают сельские исполкомы и местные органы власти.

Всего за минувший год в регионе было снесено 715 ветхих и пустующих нежилых домов, в том числе 57 - с привлечением техники и работников органов МЧС.

По данным фонда "Витебскоблимущество", в результате этой работы перераспределены 645 земельных участков на площади 89,1 га, в том числе 528 участков общей площадью 70,7 га переданы в земли населенных пунктов (часть из них затем включена в перечень свободных земельных участков), 81 участок (13,2 га) передан сельскохозяйственным организациям, 18 (2,9 га) - для строительства и обслуживания жилых домов.-0-