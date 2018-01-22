По требованию прокуратуры в Бресте и Каменце наниматели погасили задолженность по зарплате

22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. По требованию органов прокуратуры в Бресте и Каменце наниматели погасили задолженность по зарплате, сообщили БЕЛТА в прокуратуре области.

Задолженность по заработной плате перед работниками одного из учреждений образования была выявлена во время проверки Брестской транспортной прокуратурой. На тот момент задолженность за два месяца составляла более Br11 тыс.

В Каменецком районе прокуратура проверила деятельность индивидуального предпринимателя при рассмотрении обращения одного из работников. Мужчина утверждал, что работодатель не доплачивает ему в течение десяти месяцев и задолжал около Br600. Факт подтвердился.

В обоих случаях по постановлениям прокуроров наниматели привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Деньги возвращены работникам в полном объеме.

Надзор за исполнением законодательства о защите трудовых прав граждан находится в числе приоритетных направлений работы органов прокуратуры Брестской области. В целом принимаемые контролирующими (надзорными) органами меры способствовали снижению в 2017 году количества нарушений. Согласно статистическим данным, в минувшем году факты невыплаты заработной платы допускались двумя субъектами хозяйствования области - ОАО "Стройтрест №8" и УП "Бресттурист". В 2016 году такие факты отражались в статистической отчетности 14 субъектами хозяйствования, 6 из которых - неоднократно.

В связи с допущенными нарушениями, в соответствии с постановлениями прокуратуры Бреста, юридические лица, а также их руководители привлечены к административной ответственности.-0-