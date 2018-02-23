Победителей акции "Гражданское мужество" наградили в Витебске

23 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Торжественное награждение победителей акции "Гражданское мужество", которую вот уже 10 лет проводит УВД Витебского облисполкома, состоялось сегодня в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении.

Ежегодно награды от УВД получают около 50 человек. Это люди, которые принимают активное участие в охране общественного порядка, проявляют мужество и героизм в непростых ситуациях, не остаются безучастными в моменты, когда на их глазах творится беззаконие. Итоги акции традиционно подводятся в День защитников Отечества - награждают лучших в нескольких номинациях. Примечательно, что в этот раз наград за мужество удостоены исключительно представительницы прекрасной половины человечества.

Так, в номинации "За неравнодушие" отмечена Екатерина Вишневская из Витебска. Будучи социальным работником, она посещала на дому подопечную пенсионерку и в один из визитов встретила там незваную гостью, которая пыталась похитить у старушки деньги. Сообщив о воровке в милицию, Екатерина помогла правоохранителям задержать преступницу. В номинации "Народный детектив" награду получила Наталья Прокопович из Сенно, которая вместе с мужем предотвратила воровство на ферме. В номинации "За смелость и решимость" отмечены ученицы новополоцкой гимназии Диана Романова, Полина Пирогова и Софья Шашкина. О смелом поступке девочек, которые пустились в погоню за грабителем и помогли его задержать, писали многие СМИ. К слову, в УВД отметили, что дети все чаще становятся героями акции "Гражданское мужество", проявляя неравнодушие и завидную гражданскую позицию.

Отважных женщин и девочек поздравил заместитель начальника УВД Витебского облисполкома Сергей Завадский.-0-

Фото УВД Витебского облисполкома.