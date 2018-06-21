Победителей конкурса "Человек года Минщины" в 2018 году выберут в новых номинациях

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году победителей конкурса "Человек года Минщины" выберут в новых номинациях. Соответствующее решение Минского областного исполнительного комитета от 7 июня 2018 года №478 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Ранее почетное звание "Человек года Минщины" присваивалось в трех номинациях: "Производственная деятельность", "Непроизводственная сфера" и "Общественно-политическая деятельность". В этом году победители получат награды за достижения в следующих сферах: "Промышленность, торговля и общественное питание, бытовое обслуживание, финансовая деятельность, предпринимательство"; "Агропромышленный комплекс, охрана окружающей среды, лесное хозяйство"; "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, строительство и архитектура, топливно-энергетический комплекс, транспорт и связь"; "Социальная сфера (социальная защита населения, культура, образование, наука, физическая культура, спорт и туризм, здравоохранение)"; "Обеспечение законности и правопорядка, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, укрепление обороноспособности"; "Деятельность органов местного управления и самоуправления, общественная деятельность и духовное возрождение, молодежная и информационная политика".

Критерии присуждения звания - общественная значимость результатов деятельности, достижение высоких производственных показателей и их экономическая эффективность, профессиональные и личностные качества соискателя.

Участниками конкурса могут быть люди, внесшие большой личный вклад в социально-экономическое, культурное и общественно-политическое развитие Минской области, совершившие самоотверженные и успешные действия по обеспечению законности и правопорядка, спасению людей, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также имеющие иные достижения, которые принесли известность Минской области и получили признание общества.

Победителям конкурса будет присвоено звание "Человек года Минщины" и вручен специальный диплом, а также денежное вознаграждение.-0-