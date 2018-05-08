Победителей конкурса рисунков о войне наградят 9 мая на Детской железной дороге

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей творческого конкурса рисунков "Великая Отечественная война глазами детей" среди воспитанников Детской железной дороги имени К.С. Заслонова Минского отделения Белорусской железной дороги и детей железнодорожников наградят 9 мая на ДЖД, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Цель конкурса - воспитание у детей патриотизма и уважения к героическому прошлому белорусского народа, сохранение памяти о подвиге Героя Советского Союза Константина Заслонова. Почетным гостем церемонии будет внук легендарного партизана, член Белорусского союза художников Роман Заслонов.

Запланирована концертная программа, посвященная Дню Победы, а в 11.00 со станции Заслоново отправится поезд Победы.-0-