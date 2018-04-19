Победители III конкурса инициатив "Будь здоров!" награждены сегодня в Минске

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителей III конкурса инициатив "Будь здоров!", направленных на борьбу с факторами риска развития неинфекционных заболеваний, состоялась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Третий конкурс инициатив получил прописку в Минской и Гродненской областях. В числе лучших - инициатива по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин, которая пройдет сразу в двух областях, а также проект "Здоровый образ жизни без ограничений" среди инвалидов в Гродненской области. Отмечены наградами проект по поддержке материнства и детства, инициатива по продвижению здорового образа жизни от БПЦ и другие.

Как отметила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, каждая из представленых инициатив направлена на улучшение качества жизни белорусов. "Это первая большая программа от ЕС в Беларуси в сфере здравоохранения. Все инициативы направлены на улучшение здоровья жителей страны и на продвижение здорового образа жизни. Если бы у нас было больше средств, мы бы с удовольствием наградили еще больше проектов", - отметила она в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

На конкурс поступило 104 заявки, из них 28 были приняты к рассмотрению, 9 получили награды: 5 инициатив для Гродненской области, 3 - для Минской, 1 - для обеих. На реализацию всех 9 инициатив по проекту "БЕЛМЕД" выделено 231 тыс. евро.

В церемонии награждения победителей также приняли участие заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Закари Тейлор, главный специалист управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси Татьяна Ясюля.

Конкурс местных инициатив - одно из мероприятий проекта "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь" (БЕЛМЕД), который финансируется Евросоюзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения в 2015-2019 годах.

Проект направлен на продвижение здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний на местном уровне. В разных городах и сельской местности благодаря I и II конкурсам, которые состоялись в Могилевской, Витебской, Гомельской и Брестской областях в 2016-2017 годах уже реализуются различные инновационные для Беларуси идеи. Теперь фельдшеры пересели на электровелосипеды, молодежь занимается на воркаут-комплексах с реальными и виртуальными тренерами, дети обучаются правилам дорожного движения и основам безопасной жизнедеятельности на специально оборудованных площадках, их родители осваивают маршруты для скандинавской ходьбы и мастер-классы по здоровому питанию, развивается движение дворовых игр и паралимпийские виды спорта в Гомельской области.-0-