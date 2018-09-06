Победители "Властелина села" в Витебской области получат теленка

6 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной этап семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села" состоится 7 сентября в Шарковщине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Шарковщинском райисполкоме.

За звание лучшей поборются 10 молодых семей - победители районных этапов конкурса.

"Властелин села" традиционно откроется визитными карточками участников "Вітаем па-беларуску!". Им предстоит в национальных костюмах своего района рассказать о семье, традициях, хобби, отдыхе. Жюри также оценит выставку достижений конкурсантов в семейном хозяйстве, работе, учебе. Увлекательной частью проекта станет конкурс по расколке дров, "Вясковая эстафета", которая включает бег с ухватом, сортировку фруктов, переноску на коромысле воды. Конкурсанты в качестве домашнего задания подготовили видеоролики о своих сельскохозяйственных подворьях, лучшее из которых определят в интернет-голосовании. Кроме того, каждая семья должна будет испечь драники на колоде и красиво их подать.

"Семья-победитель получит в качестве приза теленка", - сообщили в райисполкоме.

Организаторами мероприятия выступают Витебский облисполком, Шарковщинский райисполком, Витебский областной комитет ОО "БРСМ", областной комитет профсоюза работников АПК, РОО ОО "Белая Русь", ОО "Белорусский Фонд Мира" и Белорусское общество Красного Креста.

"Властелин села" стартовал в 2007 году в Глубокском районе и сразу привлек внимание общественности. В 2008-м проект вышел на республиканский уровень. С тех пор он ежегодно объединяет сотни молодых семей (супруги в возрасте не старше 31 года, их дети), проживающих в сельской местности не менее 3 лет и работающих на селе. Конкурс состоит из районного, областного и республиканского этапов, что позволяет привлечь максимальное внимание к участию в проекте, популяризации его среди сельского населения.-0-