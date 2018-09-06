Побывать в роли яхтсмена и примерить костюм фехтовальщика смогут дети на празднике в Гродно

6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Побывать в роли яхтсмена, примерить костюм фехтовальщика смогут дети на спортивном празднике в Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Гродненского областного спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси Максим Малаховский.

В этом мероприятии, который организуют 15 сентября в День города, примут участие школы профсоюзов. Будут работать десятки площадок, посвященных различным видам спорта. Дети и их родители смогут пообщаться с известными спортсменами и тренерами, будут проводиться мастер-классы, конкурсы, соревнования. Специалисты расскажут, как записаться в спортшколу, помогут ребенку определиться с выбором секции.

"Детско-юношеские спортивные школы профсоюзов продемонстрируют 14 видов спорта, среди которых таэквондо, бокс, дзюдо, хоккей на траве, велоспорт, каратэ, бадминтон, футбол и др. Это будет не просто презентация. Любой желающий сможет побыть в роли яхтсмена, примерить костюм фехтовальщика или боксерскую перчатку, попробовать себя в жонглировании мячом, отработать борцовские приемы на специальных манекенах", - рассказал Максим Малаховский . - Тренеры постараются максимально вовлечь мальчиков и девочек в тренировочный процесс, для этого со спортивным инвентарем будут организованы различные конкурсы и флешмобы".

Гимнасты предложат желающим поучаствовать в совместной разминке, проведут конкурсы на координацию, приседания и наклоны. Можно будет испытать свои силы на велостанке и езде змейкой, забить гол в хоккее на траве, взять в руки рапиру или шпагу, отработать удары в каратэ. Попробовать себя в футболе смогут даже девочки, для которых организуют мини-турнир. На мероприятии будет представлен и парусный спорт: гостей ознакомят с яхтой, расскажут, как управлять судном. Продемонстрируют и спортивное оружие. Секретами пулевой стрельбы поделятся ведущие спортсмены и участники республиканских и международных соревнований.

Это будет не единственное спортивное мероприятие от профсоюзов в День города. Также запланирован международный профсоюзный велопробег, который соединит города-побратимы Гродно и Друскининкай. Участие в велозаезде примут более 150 работников гродненских и литовских предприятий. Велосипедистам-любителям предстоит преодолеть трассу в 42 км. Особенностью проведения профсоюзного веломарафона станет использование электронной системы хронометража и видеорегистрации. Организатором мероприятия выступает Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.-0-