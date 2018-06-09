Почему семьи из самого велосипедного агрогородка уходят в леса и болота, и кто такие "хатули"? Читайте репортаж из Хотыничей

В один из крупнейших агрогородков Беларуси – Хотыничи, что в Ганцевичском районе Брестчины, корреспондента газеты "7 дней" занесло, по большому счету, случайно. Журналистское любопытство и подвернувшаяся оказия помогли разобраться, отчего на сельских улицах с утра так многолюдно, какой транспорт здесь считают самым массовым, как хотыновцам помогает лес и что такое "хатули". Но обо всем – по порядку!
Из Минска до "вёсачкi" мы ехали почти четыре часа. Есть дорога и короче, но наш навигатор решил показать журналисту здешние окрестности. И, как оказалось, неслучайно. За окном автомобиля проплывали удивительные по красоте пейзажи: молчаливые сосны и березы, широкие поля с золотисто-зелеными колосьями и ярко-синими васильками… В воздухе стойко держался сладковато-горький аромат цветущих черемухи и жасмина. Вся благодать начинающегося лета настраивала на умиротворенный лад неспешного созерцания бытия. Однако мое лирическое настроение вмиг закончилось, как только на въезде в Хотыничи появилось множество сельчан с детьми и огромными букетами пионов. И все на "роварах"! Репортерская жилка взрогнула и заставила остановить машину.
Так куда спешат сельчане? Оказалось, все дороги вели к Хотыничской средней школе – на праздник последнего звонка 2018-го учебного года. Во дворе учреждения образования буквально яблоку негде было упасть. Нарядные девчонки и ребята-выпускники, такие вмиг повзрослевшие и притихшие… И, конечно же, любимые учителя, а также родители, друзья и подруги, бабушки, дедушки, братья и сестры, тети, дяди, почетные гости праздника… Вспышки фотоаппаратов и видеокамер, море цветов, улыбок, музыки, песен и танцев – атмосфера большого семейного торжества, не иначе!
С какими же эмоциями покидают школу выпускники, поинтересовалась я у несколько растерянного от такого внимания 11-го класса. Большинство – с чувством радости и печали одновременно: с сожалением, что закончились школьные годы, и с надеждой, что взрослая жизнь будет еще интереснее! И, конечно, с благодарностью к тем, кто, не считаясь с личным временем, а порой и здоровьем, делился с детьми своими знаниями, умениями и навыками – к любимым учителям. Среди них – и директор школы Светлана Перещук, которая тепло и с энтузиазмом рассказала о школе, коллективе и учениках.
К слову, в Хотыничской средней школе обучаются почти 300 учеников, работают 40 учителей. Уже второй год подряд коллектив занимает первые места среди сельских учреждений образования Ганцевичского района по итогам работы за год. В копилке наград – грамоты, дипломы различных уровней. Особое внимание здесь уделяется сохранению народных традиций, патриотическому и духовному воспитанию подрастающего поколения. Светлана Владимировна ни разу не пожалела, что выбрала профессию педагога, осталась в родной деревне и не променяла ее на шумный, беспокойный город.
– Мы імкнёмся паказаць нашым вучням, што ў жыцці можна дасягнуць пастаўленых мэт, калі верыць у свае сілы, працаваць з зацятасцю, ісці наперад, незалежна ад таго, дзе ты жывеш, вучышся. А ў цэлым – нашы дзеці па-ранейшаму добрыя і адкрытыя, вельмі працавітыя і таленавітыя. Яны практычна нічым не вылучаюцца сярод сваіх гарадскіх аднагодкаў, наадварот, нават у многім лепшыя, – убеждена Светлана Перещук.
Разговор с директором школы мог продолжаться долго, но время поджимало – в командировках его вечно не хватает. В центре агрогородка мы повстречали председателя Хотыничского сельисполкома Геннадия Перещука. Причем визит репортеров в "вёсачку" местное руководство вовсе не смутил. Отнюдь! Геннадий Александрович оказался очень приветливым и доброжелательным хозяином, предложив познакомить нас с окрестностями. К слову, Перещук пригодился там, где родился, – в Хотыничах. Здесь его знает и уважает каждый житель – от мала до велика.
– Наше главное богатство – это люди. Без них я – никто! Вместе мы решаем проблемы, думаем и делаем все, чтобы на селе было комфортно и красиво. Иногда приходится разговаривать, убеждать, но еще никто не возразил и не сказал, что та или иная инициатива деревне не нужна. Очень хочется, чтобы людям было комфортно в родной деревне, чтобы она была красивой, уютной и ухоженной, а жители гордились ею, – рассказал Геннадий Перещук.
К слову, в Хотыничах – более двух тысяч человек, восемьсот дворов. В "вёсачке" центральные улицы – Ганцевичская и Пинская. Говорят, что если соединить их вместе, то получится около семи километров. Именно поэтому велосипед в агрогородке самый популярный вид транспорта – их количество приближается к тысяче! Сельчане шутят: "Па колькасці ровараў на душу насельніцтва Хатынiчы абгоняць сталіцу!".
Сегодня здесь есть практически все, что необходимо человеку для комфортной жизни, кроме природного газа. На территории агрогородка открыты врачебная амбулатория и больница, есть отделение связи, работают школа и детский сад, магазины, развита иная инфраструктура... Ведущая роль в благоустройстве агрогородка принадлежит ОАО "Хотыничи". А вот летом и осенью практически каждая семья уходит в леса и болота. Но не прятаться – трудолюбивые сельчане зарабатывают на сборе ягод вполне достойные деньги! Летний день год кормит, отдыхать после будем, считают сельчане. И их усилия окупаются сторицей.
Одна из ключевых фигур на селе – Галина Свирид, заведующая Хотыничской сельской библиотекой. Ее трудовой стаж в должности насчитывает более тридцати шести лет. А роль книги в жизни сельчан не стоит недооценивать.
– У нас кніга – жаданы госць! Чытаюць усё – ад любоўных раманаў да духоўнай літаратуры. Карыстаюцца папулярнасцю кнігі пра сад і гарод. А яшчэ нашы жыхары вельмі працавітыя, край славіцца сваімі ўмельцамі, майстрыхамі і талентамі. Лічу, што захаванне традыцый – гэта і ёсць павага да сваёй гісторыі, мінулага, да бацькоўскай зямлі. З даўніх пор у кожнай хаце ўмелі спрактыкавана гатаваць і вязаць, шыць і вырабляць прадметы побыту. Творы сельскіх умельцаў карыстаюцца попытам і дагэтуль, а сапраўдныя майстры – усеагульнай павагай, – поведала нам Галина Владимировна.
По словам главного библиотекаря, бытует несколько версий названия "вёскi" Хотыничи. Раньше ходила такая легенда. Было у матери трое сыновей. Выросли они, старший и средний из отцовского гнезда улетели. Первый среди бора поселился, там теперь деревня Борки. И второй недалеко ушел – поделил с соседом землю и построился на "раздяле", там теперь Раздяловичи стоят. А третий захотел с матерью в отцовском доме остаться, так место и назвали – Хаценiчы, от слова "хацець", а потом они Хотыничами стали.
Другая версия: как-то давно зимой через эту местность проезжали путешественники. Издалека один из них увидел небольшие дома, почти полностью накрытые снегом. И спросил он тогда у другого: "Што гэта там?" А в ответ услышал: "Хаты нечыя". От этого словосочетания и пошло название "вёскi" Хотыничи. А еще предполагают, что имя деревни могло произойти от слова "хатулі" – так в былое время на Полесье называли деревянную обувь. Такие вот варианты.
Не могли мы не заехать к Зарине Омрейчик – молодой маме двух замечательных дочек, отличной хозяйке и жене.
Зарина Викторовна родилась в Ганцевичах, получила высшее педагогическое образование, вышла замуж за своего Владимира и переехала жить в Хотыничи. Теперь работает заместителем директора по воспитательной работе в местной школе, а муж – в лесничестве. Зарина никогда не задумывалась о том, чтобы задержаться в городе надолго.
– Я ни на минуту не сожалею, что вышло так, а не иначе. Здесь у нас собственный дом и земля, а еще небольшое хозяйство, за которым помогает присматривать моя свекровь Ольга Григорьевна. Это большое подспорье для жизни. У нас в Хотыничах уютно: нет городского шума, свежий воздух, замечательные соседи, которые всегда помогут друг дружке. Здесь все живут как большая дружная семья – трудятся, учатся, растят детей, – рассказала Зарина Омрейчик.
По словам нашей собеседницы, времени на развлечения почти не остается: дом – работа – дом. А еще она является депутатом сельского Совета депутатов, этой общественной работе женщина уделяет немало своих сил. Зарина болеет душой за все родное село, за его настоящее и будущее. Своим личным примером привлекает земляков к активной общественной деятельности по благоустройству территории Хотыничей. Кстати, Зарина лично пыталась научить ворочать сено столичного репортера. Но об этом – чуть позже. А пока отмечу, что чисто в агрогородке не случайно – люди стараются. Много в округе малых архитектурных форм, вокруг которых пестрят разнообразием цветочные клумбы. Нигде не увидишь зарослей из неухоженной кустовой растительности.
Среди самых уютных усадеб, возле которой уже более тридцати лет возвышается огромный грецкий орех, раскинув пышные ветви, – дом местной знаменитости, рукодельницы Ольги Волчок. А до чего же красивые резные наличники на окнах! Оказывается, Хотыничи с давних пор славятся своими столярными династиями. Местные жители говорят, что такая мода появилась в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века, когда местные мастера ездили работать на стройки всего Советского Союза.
– Заходзьце, калi ласка! Я вам свае вырабы пакажу. Ды нашыя песнi праспяваю! – радушно позвала к себе хозяйка усадьбы Ольга Николаевна.
Зайдя в дом, сдержать восхищение и удивление невозможно. Красота неземная! Сельскую хату украшают десятки, а то и сотни вышитых хозяйкой рушников, покрывал, салфеток, наволочек… Как будто здесь мануфактурное производство кто-то наладил! А по разнообразию рисунков и техник можно сразу открывать в газете специальную рубрику для рукодельниц.
– Гэта усё мяне мацi навучыла: i шыць, i вышываць… А што, зараз усё можна купiць у магазiне, а раней не было нiчога. Нiколi не любiла гультайнічаць. Усё жыццё мы з мужам працавалi, дзетак расцiлi. I па ягады я хадзiла заўсёды. А яшчэ багульнiк жала, у Копыль яго здавала. Яго ж не кожны можа жаць, бо ён за галаву хапае. А мне вось не шкодзiў. За лета я назбiрала зёлак на вялікую суму савецкіх рублёў. Грошы паклала на кнiжку, думала, будуць дзеткi вучыцца – памагу. Дык тыя грошы адным днём прапалi. Шкада, бо цяжкi труд быў. А тады падумаю – не ў адной мяне, дык што зробіш, – вспоминает Ольга Николаевна.
Время прошло, дети выросли, и теперь частенько в доме рукодельницы собирается несколько поколений: дети, внуки, правнуки. И ни одна семейная посиделка не может пройти без озорных частушек Николаевны и душевных белорусских напевов. Кстати, несколько песен мы с рукодельницей спели вместе. То, как поет мастерица из Хотыничей, не сравнить ни с каким концертом – невозможно словами передать, что делается в душе, когда она выводит ноты!
– Песня са мной iдзе па жыццi. Спяваць люблю з маленства. Колькі сябе памятаю, столькі ж люблю родныя песні, – рассказывает Николаевна.
К слову, наша собеседница является одной из участниц местного народного фольклорно-этнографического коллектива "Хатовічы", который выступает не только на районных мероприятиях, но даже участвует в международных конкурсах. Руководит им Татьяна Буйкевич. В репертуаре коллектива, которому уже более тридцати лет, местные обрядовые песни и танцы.
А еще в свои шестьдесят девять Ольга Николаевна держит немалое хозяйство: двух коров, двух свинок, шестнадцать кур и двух собак.
Удивляюсь, не препятствует ли возраст, хватает ли здоровья на то, чтобы накормить и доглядеть всю эту живность? Мастерица из Хотыничей ответила так: – У працы і клопатах час хутчэй ідзе, душа і рукі занятыя нечым карысным і патрэбным... Не прывыкла, ды і не ўмею я сядзець без справы!
Еще одна страничка путешествий. Еще одна "вёсачка", которая не может оставить равнодушной. Знакомства, после которых теплее и радоснее на душе... Ну как же не отправиться в новую поездку?!
Как же приятно пахнет ароматное сено! Но ведь с ним нужно уметь обращаться, подумала я и попросила своих новых знакомых, Зарину Омрейчик и Геннадия Перещука, научить меня правильно заготавливать этот первоклассный корм для домашнего скота.
– Правильное сено – это хорошо высушенная, то есть не пересушенная и не сырая трава. Не до конца высушенное сено плохо хранится, быстро начинает подгнивать. А в пересушенном "наедку" мало, – предупредили меня, выдавая орудие труда – грабли.
С непривычки я взяла сей инструмент совсем не так, как надо, и уверенно начала ворошить подсыхающую траву, переворачивать и волоковать ее по всему участку. Ветер разносил сено по лугу, мне, чтобы справиться, даже пришлось заменить грабли на руки – так почему-то было проще! Геннадий и Зарина пришли на помощь – показали, как работать правильно.
Следующим этапом стало формирование сена в стог с помощью вил. Это занятие показалось мне увлекательным – приятно видеть, как растет горка высушенной травы! Даже про время забыла, и только звонок мобильника напомнил, что я таки на работе.
– Для первого раза неплохо! – подбодрили меня наставники. И пригласили еще раз к себе в гости – на прополку свеклы.
Елена Ходыко,
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