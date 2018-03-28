Почетного звания "Человек года Минщины" за 2017 год удостоены 20 человек

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетное звание "Человек года Минщины" за 2017 год присвоено 20 представителям центрального региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

По решению исполнительного комитета, победители областного конкурса определены в трех номинациях: "Производственная деятельность" (10 человек), "Непроизводственная сфера" (6), "Общественно-политическая деятельность" (4). На этот раз в числе тех, кто удостоен почетного звания, генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик, директор ООО "Марк Формэль" Андрей Сериков, директор Языльской средней школы имени Героя Советского Союза Г.А. Половчени Стародорожского района Николай Грузд, главный дирижер заслуженного коллектива Беларуси "Музыкальная капелла "Сонорус" Минской области" Александр Хумала, управляющий Слуцкой епархией Белорусской православной церкви, епископ Слуцкий и Солигорский Антоний (Доронин Денис Валентинович).

Спецпремия установлена в размере 100 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5) для каждого обладателя почетного звания "Человек года Минщины" за 2017 год. Также им будут вручены специальные дипломы и ленты. Церемония награждения запланирована на 18 апреля в Несвиже.

Почетное звание "Человек года Минщины" присуждается ежегодно на конкурсной основе. На его получение могут претендовать люди, внесшие большой личный вклад в реализацию идей, давших значительный экономический эффект или улучшивших организацию труда, обслуживание населения, в разработку и освоение технологий, производство новых видов продукции, имеющих важное народно-хозяйственное значение.

Человеком года также может стать тот, кто обеспечил высокое качество работ при вводе в эксплуатацию большого количества объектов, создал высокохудожественные произведения литературы и искусства, совершил самоотверженные поступки по спасению людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях, показал высокие достижения в спорте, пропаганде здорового образа жизни. При определении претендентов на получение премии учитываются профессиональные и нравственные качества, значимость, актуальность, эффективность результатов деятельности.-0-