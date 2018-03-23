Почти 10 тыс. кв.м критичной ямочности устранено на улицах Минска с начала года

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 10 тыс. кв.м критичной ямочности устранено в Минске с начала года, сообщил журналистам заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор" Олег Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Особое внимание уделяется устранению дефектов дорожного покрытия на Минской кольцевой автодороге, мостах и путепроводах. Для этого созданы специальные мобильные бригады.

"Ситуация находится под контролем, для оперативного устранения ям привлечены все производственные ресурсы, осуществляется постоянный контроль и мониторинг ситуации на дорогах", - сказал Олег Лукашенко.

Всего в текущем году предприятие планирует выполнить ремонт 381 тыс. кв.м покрытий проезжей части и тротуаров на улицах столицы. Во время весеннего месячника по уборке, благоустройству и озеленению предусмотрен ремонт малых архитектурных форм, остановочных пунктов.-0-