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Почти 130 тыс. туристов и $25 млн в экономику региона: в Гродно подвели итоги двух лет безвиза

Регионы 26.10.2018 | 08:48
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26 октября, Гродно /Сергей Гаврицкий - БЕЛТА/. За два года Гродно посетили почти 130 тыс. безвизовых туристов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

С 26 октября 2016 года иностранцы могут посещать Гродно и окрестности без визы. Регион стал популярным направлением для зарубежных туристов.

"Положительную динамику отмечаем едва ли не еженедельно. Если в 2016-2017 годах регион без визы посетили около 55 тыс. иностранцев, то только с начала текущего года их количество превысило 70 тыс. человек. И туристический поток продолжает увеличиваться", - отметил Олег Андрейчик. Большинство туристов представляют Литву, Польшу, Латвию и Германию. Всего в регионе побывали гости более чем из 60 стран мира.

Олег Андрейчик подчеркнул, что едва ли не по каждой стране отмечается положительная динамика: следом за одним или несколькими туристами приезжают все новые гости. Многие же из тех, кто побывал в Гродно без визы, в дальнейшем становятся так называемыми визовыми туристами: они возвращаются, чтобы познакомиться и с другими регионами страны. На протяжении трех лет в Гродно растет экспорт туристических услуг: за это время он практически удвоился.

"По самым скромным подсчетам, за 2 года безвизовые туристы принесли в экономику региона около $25 млн. Рост туристического потока поспособствовал и развитию необходимой инфраструктуры, прежде всего в сфере услуг и гостеприимства. Создано почти 600 рабочих мест. За эти два года открылось свыше 30 мест общественного питания, только в 2018-м в Гродно и Гродненском районе появилось 15 новых кафе, ресторанов, других подобных заведений на более чем 600 посадочных мест", - рассказал Олег Андрейчик. Интересны туристам и белорусские товары. Темп роста товарооборота в Гродно превысил в 2018 году 120%. В более чем 40 торговых объектах работает система Tax Free.

Активно (прежде всего за счет малого и среднего бизнеса) развивается гостиничный бизнес. В Гродно и окрестностях работает 12 гостиниц и 3 хостела: 8 из них открылись в последние годы.

"Однако и теперь отмечаем, что нам не хватает мест в гостиницах и хостелах. В некоторых из существующих следует менять подходы, отношение к работе, создавать для гостей более комфортные условия. Важно, что бизнес видит интерес к инвестициям в эту сферу. До конца года в безвизовой зоне ожидаем открытие двух новых гостиниц и 5 хостелов на более чем 240 мест", - объясняет Олег Андрейчик. По его словам, присматриваются к Гродно и крупные игроки в гостиничном бизнесе с мировым именем. Кстати, уже ведутся работы по реконструкции бывшей гостиницы "Гродно". Выкупивший здание китайский инвестор планирует создать здесь комплекс из 4-звездочного отеля на 110 номеров и ресторана с кухнями мира. Также в процессе реконструкции находится большая гостиница "Беларусь" в центре города.

Серьезно изменилась и туристическая инфраструктура региона. В областном центре, его окрестностях стало больше навигационных, информационных объектов. Увеличилось количество событий, культурных, спортивных, анимационных мероприятий. В самом Гродно появились обзорные площадки, панорамный лифт, регулярно возникают новые арт-объекты, малые архитектурные формы. Активно работает сайт, посвященный безвизовому региону, на днях открылся портал Августовского канала.

"Эта работа ни на день не останавливается. Нам необходимо постоянно повышать привлекательность региона, создавать комфортные условия и для пребывающих гостей и для горожан. В частности, прорабатывает вопрос расширения пешеходной зоны в исторической части Гродно, выноса с этих улиц непрофильных магазинов, некоторых административных объектов", - отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что большое внимание уделяется развитию велодвижения. Например, в Гродно есть намерение создать четко выстроенную схему велодорожек, связывающих наиболее интересные туристические места (их в Гродно десятки) с комфортными условиями для движения, парковками и прочим. Также безвизовый регион велодорожками и веломаршрутами планируют связать с европейской сетью. В этом направлении сейчас реализуются два трансграничных проекта.

Отмечается, что наряду с традиционными, активно развиваются в Гродно и новые для региона перспективные виды туризма. Например, медицинский. В санаториях, а их в окрестностях Гродно 4, отдохнули с начала года более 1 тыс. безвизовых туристов. Интересно, что востребован и производственный туризм. Некоторые предприятия включены в маршруты. Иностранцы знакомятся с нюансами производства и приобретают товары и сувениры. Участниками таких туров стали более 3 тыс. безвизовых туристов.

"Не до конца исчерпан и логистический потенциал безвизового региона. Продолжается проработка возможности привлечения дополнительных рейсов, возможно, лоукостеров в Гродненский аэропорт. В перспективе появятся новые международные направления с железнодорожного вокзала: пока Гродно и Польшу связывает один поезд. Он востребован у туристов, - рассказал Олег Андрейчик. - В регионе делается немало для того, чтобы туристы приезжали снова и снова. Рост же потока иностранцев стимулирует развитие сервиса, сферы услуг и других направлений".

Указ №318, дающий право иностранным туристам посещать без виз территорию специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал", вступил в силу 26 октября 2016 года. Документ предусматривал возможность безвизового въезда сроком на пять суток на территорию парка и в прилегающие населенные пункты Гродненского района и город Гродно. С 1 января 2018 года вступил в силу указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который увеличил срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток, расширены территории для временного пребывания иностранных туристов, увеличено количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях. Доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район, помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт.-0-

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Теги
визовая политика, Гродненская область, Гродно, туризм
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