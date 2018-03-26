Почти 2 тыс. договоров по адресному субсидированию строительства жилья заключено в Брестской области

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области заключено почти 2 тыс. договоров по адресному субсидированию строительства жилья, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Сергей Лободинский.

В Брестской области с начала реализации указа №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений" гор- райисполкомы приняли 2264 решения о предоставлении адресных субсидий, по которым заключено 1944 кредитных договора на общую сумму Br106 млн. Объем кредитных ресурсов на эти цели в текущем году составляет Br110 млн.

"Гор- райисполкомы сейчас активно принимают решения по заявкам граждан. Только по текущему году заключен 781 кредитный договор по направлению граждан для строительства жилья с данным видом господдержки. В механизме финансирования участвуют Беларусбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк. Причем банки готовы дополнительно выделить ресурсы. Сейчас этот вопрос прорабатывается в Министерстве финансов", - сказал председатель комитета.

В целом строительство жилья в Брестской области идет опережающими темпами. Ожидается, что по итогам работы за январь-март в регионе будет введено 157 тыс. кв.м. жилья, что составит 25% плана 2018 года. "За I полугодие область должна обеспечить ввод жилья не менее 35% годового задания. Очевидно, что задание будет перевыполнено и составит ориентировочно не менее 50%. Пока мы идем с опережением. На фоне республики по объемам, темпу выполнения заданий мы тоже пока в лидерах", - отметил Сергей Лободинский.

За январь-февраль в Брестской области введено более 141 тыс. кв.м жилья, из них для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с господдержкой - 53,6 тыс. кв.м, или 38% от общего ввода. В том числе в городах построено 12 многоквартирных жилых домов (50 тыс. кв.м), остальной объем введенного жилья обеспечили индивидуальные застройщики.-0-

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