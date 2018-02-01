Почти 230 минчан оплатили единый налог по новым видам деятельности без регистрации ИП

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый налог по новым видам деятельности без регистрации ИП оплатили 227 минчан, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ИМНС по Минску.

От физических лиц поступило Br24 тыс. Предоставленными указом №337 возможностями в основном воспользовались жители столицы, оказывающие парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру (59 человек). Они пополнили бюджет на Br7,7 тыс.

Указ №337, вступивший в силу 22 октября 2017 года, расширил перечень видов деятельности, которые граждане могут осуществлять без государственной регистрации в качестве ИП. К ним относятся: оказание услуг по разработке веб-сайтов, установке (настройке) компьютеров и программного обеспечения, сборка и ремонт мебели, услуги по маникюру и педикюру, парикмахерские и косметические услуги, реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции, предоставление жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания и др.

Для оплаты единого налога физлицам нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации с соответствующим заявлением. Ставки единого налога для Минска установлены решением Минского городского Совета депутатов №346 от 18 октября 2017 года. При подготовке документа учтена сложившаяся практика по установлению единообразных ставок единого налога для физлиц и ИП, осуществляющих один и тот же вид деятельности, с учетом особенностей отдельных видов деятельности.-0-